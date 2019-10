Grandi manovre a Mediaset. E "Live non è la d'Urso" trasloca

Il lunedì sera sarà tutto dedicato al "Live non è la d'Urso". E Mediaset prepara una grande manovra brindando agli ascolti di Barbara (che qualcuno nell’azienda del Biscione chiama “regina di Cologno”, visto che anche ieri il suo Pomeriggio5 ha sfiorato il 20% di share nella prima parte e il 18% nella seconda).

Adesso sembra quasi fatta: il programma serale della d’Urso traslocherà dalla domenica al lunedì. Il motivo? Il Grande Fratello Vip 4 non è ancora partito (sembra che inizierà nel 2020, probabilmente a febbraio) e quella casella resta orfana di un reality. Ai titoli di coda, infatti, ci sono Temptation island Vip e Amici Celebrities.

Insomma, Mediaset starebbe pensando ad una mossa per consolidare il palinsesto e la d’Urso è garanzia per gli ascolti di Canale 5: il suo live”- che vede come capoautore il giovane Ivan Roncalli- è cresciuto di quasi 4 punti dalla prima puntata tra scoop e “sfere” dove i personaggi si sono confrontati in diretta. Mistero, però, su Adrian (il cartone firmato da Celentano). Rumors parlano di una partenza a novembre.