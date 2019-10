Emma Marrone sta molto meglio ed è pronta a mostrare nuovamente il suo volto in pubblico. L'onore è spettato alla cantante romana Paola Turci, che ha pubblicato una "stories" sui suoi profili social in cui l'aiuta a truccarsi una "make-up artist" d'eccezione: proprio Emma Marrone, che appare in splendida forma e bellissima come sempre.

“La mia makeup artist è una grande gnocca” ha scritto la Turci nella didascalia del video.

Emma è ancora in convalescenza dopo l'intervento per eliminare un cancro alle ovaie, uno sgradito "pit stop" che l'ha costretta anche ad annullare alcuni impegni di lavoro. Ma, a quanto si può vedere dalla foto pubblicata dalla Turci, ora l'amatissima cantante salentina è pronta a tornare più energica che mai.