"Live Non è la d'Urso", puntata al cardiopalma: De André collassa, bufera su Panzironi

Era la fida delle sfide. Fiction Rai 1 contro Barbara d’Urso, Fazio contro Giletti. Sfida a quattro domenica 29 novembre per accaparrarsi gli ascolti tv e i telecomandi sono impazziti. Il bottino dello share non poteva che essere spezzettato. Su Rai1 "Imma Tataranni" ha segnato il 20.1%, Live – Non è la d'Urso l’11.9% battendo Fazio che si è fermato all’8.2%-8.5% e Giletti al 5.6% su La7.

Nel salotto di Barbara d’Urso è accaduto di tutto: dal malore improvviso di Francesca De Andrè (ricoverata in ospedale prima della diretta) sino al caso Panzironi e la sua dieta. Il malore della De André ha sconvolto il pubblico. "All'esterno del nostro studio è andata via un'ambulanza - ha spiegato la d'Urso in tv - ci sarebbe dovuto essere uno spazio dedicato a Francesca che doveva essere in studio con il fidanzato. Non riuscivamo ad animarla, per privacy non vi racconto cosa è successo, la nostra giornalista sta seguendo l'ambulanza, andrà in ospedale e ci dirà cosa è successo a Francesca e perché non riusciva a riprendere i sensi".