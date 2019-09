Milly Carlucci diffida Maria De Filippi, anzi no. Diciamo forse. Secondo "Dagospia", la conduttrice di "Ballando con le Stelle" avrebbe diffidato la dirimpettaia di Canale 5 ad andare in onda con “Amici Celebrities”. Sul sito di Roberto d'Agostino, alle 12.58 si legge una dagonota: “FLASH! – S-BALLANDO CON LE STELLE! MILLY CARLUCCI ATTRAVERSO IL SUO LEGALE INVIA A MEDIASET UNA SONORA DIFFIDA. IL MOTIVO? SECONDO LA CONDUTTRICE “AMICI CELEBRITIES” AVREBBE COPIATO IL FORMAT DI “BALLANDO CON LE STELLE”. PECCATO CHE LA TRASMISSIONE DI CANALE 5 SIA LA TRASPOSIZIONE CON LE CELEBRITÀ DEL FORMAT “AMICI” CREATO DA MARIA DE FILIPPI 19 ANNI FA”.

I due programmi sono molto diversi e la versione vip di "Amici Celebrities" rispecchia quasi fedelmente quella del talent show più longevo della storia della tv italiana. Certo, dà maggior spazio al varietà ma i volti noti non vogliono fare della loro passione per il canto e il ballo una nuova professione. La notizia fa il giro del web sollevando molte perplessità sulla (presunta) decisione della Carlucci di “attaccare” e dare visibilità alla concorrenza ed ecco che scoppia il giallo. La conduttrice di RaiUno smentisce con un cinguettio: “Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset. Non esiste nessuna diffida”. E ci mette pure la faccina di pinocchio indirizzata a chi ha diffuso la notizia.

Ma l’affare si ingrossa. Controreplica dei giornalisti Alberto Dandolo e Giuseppe Candela che, sempre su Dagospia, tirano fuori il coniglio dal cilindro e pubblicano stralci della lettera di diffida: “La signora Milly Carlucci, anche a nome degli altri autori del programma Ballando con le stelle, mi ha conferito l'incarico di significarLe quanto segue (…). A fronte di tale situazione, ho ritenuto opportuno rivolgermi a Lei prima di assumere qualsiasi iniziativa giudiziaria, affinché, con la Sua autorità, possa intervenire per evitare che, nelle prossime puntate di Amici Celebrities, si ripeta la incresciosa sopra descritta”.

Coincidenza vuole che sabato 28 settembre sia prevista l'esibizione dance di Emanuele Filiberto di Savoia con Natalia Titova, l'insegnante di ballo ex Ballando che trascinò il Principe senza corona alla vittoria del dancing show di Raiuno. E pensare che in primavera, Milly e Maria, novelle nemiche carissime come Lorella Cuccarini e Heather Parisi, si erano scambiati convenevoli e inviti reciproci. Si trattava di un duello in punta di fioretto.