Crolla Ilary Blasi con Eurogames

Un brutto risveglio per Canale 5. Eurogames, il game show condotto da Ilary Blasi e Alvin, crolla alla seconda puntata nonostante la durata inferiore rispetto all’esordio: poco più di 2.482.000 telespettatori per il 12,42% di share. Persi 4 punti percentuali in una settimana. Vince la serata del giovedì la fiction “Un passo dal cielo 5” su Raiuno, ma con numeri molto lontani rispetto a un anno fa: 3.961.000 telespettatori pari al 18,6% di share. Sorride invece RaiDue che con il genio Renzo Arbore e il suo “No, non è la BBC”, trasmissione in memoria di Gianni Boncompagni, ottiene 1.338.000 telespettatori pari al 6,92% di share. Tra i programmi politici “Diritto e Rovescio” su Rete 4 batte “Piazza pulita” su La7: 1.009.000 spettatori per il 5,85% di share contro gli 883.000 pari al 4,99% di Corrado Formigli.

Sugli ascolti ha influito la presenza del posticipo di Serie A Torino-Milan, seguito su SkySport da 1.036.000 spettatori pari al 4,32% di share, e di “X Factor 13” con oltre 694.000 telespettatori per il 2,96% di share. Eurogames è un gradevole programma di puro intrattenimento rinforzato dall’ironia scanzonata e romanaccia di Ilary Blasi (ieri vestita da Ris di Parma), ma la collocazione settembrina, l’impostazione troppo classica (niente crossover con i social) e il palinsesto variegato con buone alternative gli ha tagliato le gambe. Mediaset dovrà correre ai ripari, magari cambiando giorno, perché da giovedì 3 ottobre si riaccendono i riflettori de “Le Iene” e tornano le partite di EuropaLeague su TV8.