La Blasi non basta, la fiction batte gli Eurogames

“A un passo dal cielo 5” vince di un soffio su “Eurogames”, il game show condotto da Ilary Blasi e Alvin, ma il giovedì si conferma una serata difficile a causa del palinsesto super affollato. La seconda puntata della fiction di RaiUno ha interessato 3.889.000 spettatori pari al 18.6% di share, mentre Eurogames su Canale 5 ha ottenuto 3.068.000 telespettatori pari al 16% di share. Il pubblico si è spalmato sui diversi canali della tv generalista: Ella & John – The Leisure Seeker su RaiDue ha interessato 1.271.000 spettatori per il 5.8% di share, il filma di Italia 1 Bastardi senza Gloria è stato seguito da 1.001.000 di telespettatori pari al 5.3% e altri 839.000 si sono sintonizzati su Rai3 per Money Monster – L’Altra faccia del denaro. Tra i programmi politici è tornato leader PiazzaPulita su La7 con 1.030.000 spettatori e uno share del 6% e su Rete 4 Dritto e Rovescio ha catturato l’attenzione di 1.002.000 telespettatori con il 5.5% di share. Non è finita perché TV8 ha fatto boom con l’incontro di Europa League Roma-Istanbul Basaksehir che ha ottenuto 1.459.000 telespettatori per il 6.2% di share, mentre su Sky Uno il talent show X Factor 2019 ha registrato 675.000 telespettatori pari al 2.9% di share.

Dunque come si possono leggere i dati Auditel? A un passo dal cielo 5 ed Eurogames sono stati una delusione? La fiction con Daniele Liotti è crollata rispetto alla prima puntata (-445.000 telespettatori e quasi 3 punti di share) e a un anno fa, quando sulla rete ammiraglia della Rai erano sintonizzati circa 6.000.000 di telespettatori. Dunque, una certezza che viene meno. Il debutto di Eurogames, invece, è abbastanza positivo considerando il genere di programma, la "novità" (la riproposizione è fedele all'originale), la controprogrammazione e la collocazione autunnale anziché estiva che giovava agli ascolti del “padre” Giochi senza Frontiere. Ilary Blasi e Alvin sono a loro agio, i giochi sono ben costruiti anche se un po’ amarcord nell’era di Fortnite, la regia è puntuale e la location di Cinecittà World è un paese dei balocchi a cielo aperto. Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha esultato per il record del 17,92% nel target commerciale (fondamentale per Mediaset priva di canone): “Una serata all’insegna del divertimento per tutta la famiglia”.

Inoltre, i numeri Auditel mettono in luce anche che A un passo dal cielo 5 e Eurogames sono partiti appaiati a 4.500.000, ma di segmento in segmento, Canale 5 ha perso ascolti a favore di RaiUno arrivando a 3.000.000 fino alle 00.00 per la Blasi e Alvin e 3.800.000 per la fiction fino alle 23.40 (il gap è di quasi 10 punti ovvero 15% contro 25%). Tuttavia, le restanti 5 puntate di Eurogames non possono dormire sonni tranquilli: quando è finita la partita di Europa League è salita la curva della fiction, mentre quella del game show è rimasta costante fino a crollare dopo mezzanotte chiudendo ad appena 1.600.000 telespettatori.