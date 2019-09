Malgioglio come Furio, buca e chiama l'Aci: mi arrendo!

Cristiano come Furio del film di Verdone. Malgioglio socio Aci. Buca una gomma in autostrada e chiama il soccorso stradale.

Su Instagram, dove spopola, Malgioglio pubblica un video nella piazzola di sosta con tanto di casacca indossata. Una scena epica!

“Pensavo di saper fare tutto. Ho capito che non era cosa per me. Per fortuna è arrivato il soccorso stradale”, scrive su Instagram. Una piccola disavventura, resa simpatica dalla verve di Cristiano. Che non rinuncia mai a stupire i suoi fan.