Montalbano ammazza anche Temptation (quasi) Vip. De Martino ok

Dopo “Live Non è la d’Urso”, il “Commissario Montalbano ” uccide un altro programma Mediaset. La replica della fiction (puntata “Il Senso del Tatto”) nata dalla penna di Andrea Camilleri ha portato su Rai1 4.423.000 telespettatori pari al 20.56% di share, mentre su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island Vip2, in onda dalle 21.31 alle 0.55, ha interessato 2.959.000 spettatori per il 17.75% di share (in calo rispetto a una settimana fa) e il segmento “Buonanotte” è stato seguito da 861.000 teste pari al 16.92%.

Debutto positivo per “Stasera Tutto è possibile” su Rai2 che, dalle 21.20 alle 00.14 ha ottenuto 1.310.000 spettatori pari al 6.79% di share. Il programma di intrattenimento è passato dalle salde mani di Amadeus a quelle incerte di Stefano De Martino che ancora una volta ha potuto contare sull’aiuto di Simona Ventura. I riflettori sono tutti puntati sulla claudicante seconda edizione di Temptation Island Vip. Il mezzo flop (considerando i numeri monstre dei programmi defilippiani) era chiaro fin da quando è stato ufficializzato il cast. Non si può pretendere di imbastire un’edizione vip con volti semisconosciuti (tali anche perchè non hanno saputo sfruttare i media come Valeria Marini o Sossio Aruta) e per di più con scarsa personalità catodica e incisività social, allora meglio la versione nip con la fotonica Katia. Temptation Island Vip 2 ha perso ben quattro punti percentuale rispetto a un anno fa: 3.992.000 e 22,21% di share per la Ventura, 2.959.000 e 17,75% per la Marcuzzi. Non cattura e non intriga, è fiacco e ripetitivo oltre che inutilmente lungo. Sembra un onesto e ordinario film di cui si conosce il finale a memoria. E pensare che la seconda puntata è stata più interessante della prima.