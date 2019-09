Er Faina chiede il falò ma... cosa accadrà a Temptation Island Vip

Questa sera su Canale 5, alle 21.20, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip e si preannuncia una serata di fuoco per le fidanzate alle prese con segretucci e crisi di sonno all’interno dell’Is Morus Relais. Serena Enardu si è tolta il microfono e l’ha tolto anche al tentatore Alessandro per dirgli una cosa nell’orecchio, la produzione l’ha bacchettata: “E’ vietato!” e la 43enne sarda: “Non succederà più”. Come la prenderà Pago? Nubi all’orizzonte anche per Damiano Er Faina che ha chiesto il falò di confronto immediato con la fidanzata Sharon Macrì, ma è stato rimbalzato come un Ruben Invernizzi qualsiasi: “Ora? Ma ho sonno!” ha detto la ragazza ad Alessia Marcuzzi che l’ha lasciata dormire.