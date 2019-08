Malgioglio: "Ecco perché Carla Bruni merita più delle altre"

Cristiano Malgioglio al settimo cielo. Il Premio Dalida sarà assegnato a Carla Bruni. Il famoso paroliere - che sta spopolando con la canzone Dolceamaro - lo annuncia con tanta felicità. Nessun artista italiana per l’ambito premio, che andrà ad una straniera. Come mai Malgioglio ha voluto fortemente la Bruni? Il mistero è risolto da lui stesso che dice: “Ho voluto fortemente che il premio fosse assegnato a una star internazionale e conosciuta in tutto il mondo di cui ammiro molto i testi che scrive, che Dalida avrebbe potuto interpretare in maniera straordinaria. Carla Bruni inoltre è una grande fan di Dalida ed è una donna di gran classe, molto elegante e femminile. “Carla Bruni non sarà presente fisicamente ma manderà un video-messaggio. Io le ho parlato, era molto felice e commossa per aver ricevuto questo premio’’, continua Malgioglio. Il premio si svolgerà a Serrastretta, in Calabria (lì era nato il padre della diva). Malgioglio racconta che andò negli ann ‘60 a conoscere i suoi parentiin quella città. “Nel corso della serata si esibiranno dei giovani talenti che canteranno dei brani di Dalida e ci sarà un giornalista che insieme a me parlerà della vita di questa grande diva, ci sarà il mio show e ci sarà una numero uno della nostra televisione: Barbara D’Urso’’, conclude Malgioglio.