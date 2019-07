Fiamme negli studi tv de La7. Enrico Mentana interrompe il tg

Interrotto il Tg di La7 dal direttore Enrico Mentana per un incendio in studio. Durante la diretta del telegiornale, infatti, il direttore che stava parlando con Milena Gabanelli, ha interrotto, intorno alle 20.35, la giornalista annunciando un incendio in studio, nei locali di via Umberto Novaro a Roma. Dopo circa dieci minuti di pubblicità il tg si è concluso negli studi di "In onda", la trasmissione di David Parenzo e Luca Telese affermando: «Siamo scesi di tre piani in questo studio perché lo studio era fuori uso. Ci vediamo domani sera fiamme permettendo». Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno verificato la natura dell’incendio e valutato i danni.