Temptation Island, come finisce il triangolo d'amore

Niente happy end tra Jessica Battistello e il tentatore Alessandro, usciti insieme dal programma Temptation Island. Jessica ha lasciato il fidanzato Andrea Filomena pensando a un nuovo travolgente inizio con il bel single napoletano, ma le cose non sono andate come immaginava. E’ stato lo stesso Alessandro a dichiarare al magazine di “UominieDonne” che era tutto fumo e niente arrosto: “Se mi sento in colpa per la fine della storia di Andrea e Jessica? Assolutamente no, sarebbe accaduto comunque prima o poi. Probabilmente il dialogo che c’è stato tra di noi l’ha aiutata a maturare una decisione che aveva già preso. Durante quelle settimane ho subito provato una forte attrazione fisica nei suoi confronti e ho avvertito una grande sintonia e complicità. Parlare di sentimenti in questa esperienza sarebbe prematuro, ma credo che due persone per alimentare un interesse iniziale si debbano vivere nella quotidianità e questo non è ancora successo. A prescindere dal nostro rapporto, in futuro sarà sempre presente qualora lei avesse bisogno di me”. Intanto Andrea, deluso dal comportamento della donna che amava fino a volerla sposare, è ancora single e spera di incontrare “una donna che condivida i miei valori”.