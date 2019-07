Boldi-De Sica niente cinepanettone insieme. Ecco perché

Fan in ansia. Perché l'annuncio di Massimo Boldi dalle colonne di Spy sembra smorzare definitivamente la speranza di un ritorno sul set con De Sica. Il cinepanettone 2019 non ci sarà, dopo la reunion tanto attesa avvenuta lo scorso anno con il film "Amici come prima". Boldi dovrebbe essere impegnato con un film di Natale per Mediaset, sulla scia di Natale a 4 zampe di qualche tempo fa.

Ma cosa sta accadendo? Nuove tensioni tra i due attori, che si sono allontanati per molti anni? Mistero. Boldi, però, con le dichiarazioni rilasciate a Spy sembra smorzare ogni tipo di polemica. Si dice pronto a tornare sul set l'anno prossimo con De Sica. E i fan dovranno attendere Natale 2020. Il cinepanettone, quindi, sarebbe stato messo nel congelatore (usando una metafora) "Dopo il successo di "Amici Come Prima" tutti si aspettavano un seguito, è vero, ma io e Christian non abbiamo litigato", dice Boldi.

Ma i due, dopo la reunion di dicembre scorso, sembra che si siano visti e frequentati sempre meno. A giudicare dalle foto sui social dei due attori si nota tutto ciò. De Sica, però, starebbe accarezzando l'idea di un nuovo film con Ghini con la regia di Fausto Brizzi. Si tratta, per adesso, di un'indiscrezione. Nulla di più. Ma sicuramente potrebbe essere un grande successo, visti gli incassi dei due attori quando hanno recitato assieme nei film di Natale. De Sica, poi, è stato anche corteggiato da Luca Manfredi, regista e figlio del grande Nino, per interpretare suo padre Vittorio nel film Rai su Alberto Sordi (in onda a marzo su Rai1). Una fonte anonima ci dice che De Sica avrebbe rinunciato per impegni professionali già presi. Potrebbe trattarsi, quindi, del nuovo film con Ghini? Forse. Ma Christian è anche impegnato con la regia di "Sono Solo Fantasmi", il ghostbusters all'italiana che uscirà il 14 novembre nelle sale.