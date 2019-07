Tuffo nella Barcaccia, in delirio per Valeria Marini

Piazza di Spagna. Una folla oceanica di fan urla il nome di Valeria Marini. Lei esce di casa, a pochi passi dalla storia piazza, si dirige verso la Fontana della Barcaccia (il celebre monumento dell'artista Bernini). Et voilà: un tuffo. Poi smack, baci stellari. Urla e sorride a tutti.

La Marini si tuffa nella fontana ma "con le dovute autorizzazioni" spiegano dallo staff della showgirl. Infatti, Valeria sta girando un videoclip per una canzone intitolata Me gusta, che verrà presentata ufficialmente il 14 luglio all'Amnesia di Ibizia. La Marini volerà lì, dove fino agli anni passati ad inaugurare lo storico schiuma party c'erano Paris Hilton e Gianluca Vacchi. La Marini, con questo gesto (assolutamente da non imitare), sembra che abbia emulato l'ex concorrente del Gf: la spagnola Aida Nizar che venne multata di 400 euro per per un bagno notturno in una fontana romana. Baci stellari e applausi non sono mancati nella sua performance da capogiro con migliaia di turisti muniti di smartphone pronto a immortalare la scena. Più unica che rara.