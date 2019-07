La "sovranista" Cuccarini torna in Rai e Heather Parisi sbrocca

Lorella Cuccarini torna alla ribalta e l'amica-nemica Heather Parisi non ci sta. Con la presentazione dei palinsesti Rai è arrivata l'ufficialità: a condurre La Vita in Diretta non saranno più Tiberio Timperi e Francesca Fialdini ma il volto del Tg1 Alberto Matano e proprio la Cuccarini. Scelta che ha scatenato la reazione pungente di Heather Parisi: "Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto", ha twittato la Parisi riferendosi alle recenti dichiarazioni di Lorella sul panorama politico.