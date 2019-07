Sabrina a rischio col tentatore. E Nicola va in crisi

A "Temptation Island", l'intesa tra Sabrina Martinengo e Giulio Raselli sale e Nicola Tedde, fidanzato della bella 42enne, è sempre più teso e preoccupato. Nicola ha 30 anni e la sua inesperienza gli gioca contro: Sabrina appare molto presa dal modo di fare di Giulio, ex corteggiatore di "UominieDonne", e gli avrebbe proposto di frequentarsi fuori dal programma. Difficile che Raselli ricambi l'interesse, ma Nicola, che avrebbe voluto un figlio da Sabrina, ha paura ed è sempre più incredulo e deluso: "Questa non ha capito un ca**o della vita… evidentemente c’è un interesse verso quella persona eh, a oggi lei non ha le idee chiare su di noi". Nella terza puntata di "Temptation Island", lunedì 8 luglio, Nicola chiederà il falò di confronto?