Le corna di Temptation vincono sull'eterna Pretty Woman

La seconda puntata di Temptation Island fa meglio di una settiman fa: ascolti eccezionali per il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che vince a mani basse il prime time del lunedì. I tradimenti e le indecisioni delle sei coppie rinchiuse per 21 giorni nel resort sardo Is Morus Ralais hanno tenuto incollati allo schermo 3.718.000 spettatori (+ 200.000 sulla prima puntata) pari al 22,4% di share. Molto bene la centesima replica del film cult Pretty Woman, Giulia Roberts e Richard Gere hanno conquistato 3.302.000 telespettatori e il 17,4% di share. Rai2 con la serie tv Hawai Five 0 ha interessato 928.000 telespettatori per il 5% di share, mentre su Italia 1 il film Death Race ha ottenuto 1.059.000 telespettatori e il 5,4% di share. Bene su Rete 4 Quarta Repubblica seguito da 1.070.000 spettatori pari al 6,7% di share.