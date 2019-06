Prime corna a Temptation Island? Ecco cosa sta succedendo

Allerta corna a Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisiciglia ogni lunedì su Canale 5. La seconda puntata si preannuncia una batteria di fuochi d’artificio. Sono ben due i video che il profilo ufficiale della reality-soap ha rilasciato sul profilo Instagram. Nella prima clip Bisciglia va da Andrea, fidanzato di Jessica Battistello, per mostrargli un nuovo video: “All’ultimo falò è successo qualcosa mai accaduto in sei edizioni di Temptation. Io avevo un altro filmato per te, ma visto che eri molto scosso e provato abbiamo preferito non mostrartelo. Ora è giusto che te lo veda”. La fidanzata ha perso la testa per un corteggiatore e si è lasciata andare. Tuttavia, sui social si fa sempre più insistente la voce di una messinscena dei due per accalappiare follower e fare business. Dopo le registrazioni, Andrea e Jessica sarebbero stati visti insieme d’amore e d’accordo.

Ma non ci sono solo loro, c’è anche la coppia formata da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. La donna, più grande di 12 anni, nutre dei dubbi sul rapporto con il giovane fidanzato e per fugarli è andata a far visita a uno dei tentatori direttamente nella casetta dei single dove non ci sono telecamere. Nicola l’ha presa male: “Sta facendo una figura di m**a a 42 anni, si è fumata il cervello, prima di entrare mi ha chiesto determinate cose, io uscirò da qui a testa alta”.