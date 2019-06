Venier e Cuccarini, ecco le stelle della Rai che verrà

La Rai che verrà è nata. Mara Venier e la “sovranista” Lorella Cuccarini fanno una doppietta. Secondo il sito di Davide Maggio è questione di dettagli per la “Domenica In” 2019/2020 di Mara Venier: “Si discute – pare - soltanto della durata: il direttore di Rai1 vorrebbe che lo show tornasse alla durata iniziale con chiusura alle 18.45 mentre la Venier vorrebbe mantenere lo status quo con chiusura alle 17.30”. E sempre su davidemaggio.it si legge che la Rai, rinvigorita dagli ascolti portati da Zia Mara, abbia deciso di affidare alla conduttrice veneta anche un programma in prima serata durante il periodo natalizio. Per TVBlog, invece, Lorella Cuccarini scalza la non convincete Francesca Fialdini da “La Vita in diretta” e da settembre condurrà il contenitore pomeridiano di Rai1 in coppia con il giornalista Alberto Matano che a sua volta ha vinto la concorrenza di Milo Infante e Tiberio Timperi. Ma non è tutto perché l’“amica amatissima” di Heather Parisi dovrebbe affiancare Federico Quaranta nelle quattro puntate speciali di “Linea Verde” in prima serata durante l’estate.