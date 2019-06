Tra Jessica e Andrea finisce male: "Mi fai schifo"

Temptation Island si mette malissimo per Jessica e Andrea. La coppia doveva sposarsi il 9 giugno ma la loro storia ha preso una brutta piega. Jessica voleva capire se Andrea era l'uomo della sua vita. Ma, a quattro ore dall'ingresso nel villaggio dei tentatori, la ragazza confessa: "Lui non mi prende più mentalmente. Andrea non l'ha presa bene e si è sfogato con Filippo: "Mi fa schifo, si deve vergognare".