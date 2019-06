Alma Manera, da giudice con la Hunziker alla hit dell'estate

Soprano, attrice, performer eclettica, cantante, ballerina e giudice della trasmissione musicale di Michelle Hunziker e J-Ax "All Together Now" su Canale 5, Alma Manera ha inciso un nuovo singolo: "Chi sono io per giudicare", che vuole essere un inno all'amore e al non pregiudizio ma con la leggerezza e la spensieratezza tipica dell'estate. Figlia di artisti, era chiaro che l'arte facesse già intrinsicamente parte della sua vita; calca per primo il palcoscenico di Broadway, e al rientro in Italia decide di non fermarsi. Nella calda terra calabrese, continua a seguire la sua vocazione artistica e amplifica notevolmente il suo repertorio, passando dal jazz al musical, dall'opera al pop.

Con i suoi concerti in giro per il mondo e le ottime recensioni ottenute che la definiscono ''la Regina del Liric-Pop”, Alma approda infine in tv come giudice di "All Together Now". Con questo brano la Manera mette da parte la sua vocazione lirica e si abbandona alle sonorità di un brano esplosivo a ritmo di twist, promettendo di fare la differenza, magari lanciando il nuovo tormentone estivo. Alma Manera canta un inno all’amore e al non pregiudizio e lo fa in chiave ironica e con il sole sul viso, con il sorriso. “Dove si alimenta la cultura del non amore non c’è vita. La musica è amore senza classismi di genere. Dobbiamo essere felici e comunicare amore e cultura della vita", spiega. “Chi sono io per giudicare” e il videoclip sono un autentico messaggio di rivoluzione positiva che mette in risalto la parte solare, allegra e naturalmente sexy di Alma, con quel desiderio che spinge una donna a sentirsi bella, giocare e al contempo lanciare un messaggio importante: “Chi sono io per giudicare chi si vuole amare, chi sono io per dire no all’amore. L’amore sboccia dove c’è il bene”.

Autrice del brano è la stessa Alma Manera insieme a Marco Palmerani e Maria Pia Liotta, gli arrangiamenti sono di Stefano Vittozzi. L’immagine grafica scelta per rappresentare il singolo è “Cuore D’artista”, opera pittorica del noto artista Enrico Manera, che poi è suo zio. Il brano edito da Top Records, Dingo Music e Regina Produzioni e Comunicazione, è distribuito su tutte le piattaforme e digital store. L'intero lavoro è l’anticipazione di un progetto artistico musicale che vedrà Alma impegnata nella realizzazione di un nuovo album in arrivo nei prossimi mesi.