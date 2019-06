"Perché ho mentito in tv". Pamela Prati se la prende pure con la d'Urso

Pamela Prati si dichiara innocente sulla truffa delle finte nozze con l’inesistente Mark Caltagirone: “Lui mi ha lacerato il cuore”. E poi elogia Silvia Toffanin e critica Barbara d’Urso: “Mi deve spiegare una cosa”.

La soubrette sarda, 60 anni e 3 finti matrimoni alle spalle più 2 bimbi immaginari in affido, è volata al Vip Champion di Capri, è stata avvistata negli studi di Cologno Monzese come ha riportato Funweek, e ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini. Alla rivista, Pamela Prati ha ribadito: “Ho creduto di avere una famiglia e invece non ho niente, non ho dimenticato questo uomo che credevo esistesse. Pensare che non ci sia più questa persona che mi scriveva tutti i giorni mi lacera il cuore, l’amore non va via così e io penso di essere innamorata ancora. Ecco, lo vorrei guardare in faccia, dargli uno schiaffo a nome di tutte le donne per aver giocato con i miei sentimenti e avermi rovinato la vita. E poi gli farei mille domande, partendo da una, fondamentale: perché mi hai fatto tutto questo?”. Chissà come fa a dare uno schiaffo a un uomo di fantasia. Sui due finti figli, Sebastian e Rebecca, la Prati sostiene: “All'inizio Marco (Caltagirone, ndr) mi disse di avere un bambino in affido, Sebastian, che aveva preso con la sua precedente compagna. Poi, nell'estate del 2018, mi chiese se volevo prendere con lui anche una bambina, Rebecca. Un giorno, mi trovavo in un bar di Roma con Eliana e vedo arrivare Milena Miconi con la sua famiglia e un'altra ragazza, una dj della Capitale. Mentre eravamo lì, ci raggiunge Pamela Perricciolo assieme a questo bambino che mi viene incontro e mi abbraccia chiamandomi mamma’ Rimango impietrita ed esterrefatta. Ero contentissima di conoscere Sebastian dopo circa un anno da quando avevamo iniziato a scriverci. Per me questa era la prova tangibile che Marco non mi stava mentendo”.

Sulle bugie raccontate a nastro in tv, accusa il fantasma: “Quando andavo nelle varie trasmissioni ricevevo sempre indicazioni da Marco Caltagirone su cosa dire. Mi ripeteva che dovevo dire di conoscere i bambini e che li avevo vissuti, altrimenti loro ne avrebbero sofferto. Mi veniva detto che piangevano quando non li citavo, mi accusavano di vergognarmi di loro perché erano bambini cresciuti in un istituto e non miei figli biologici”.

A 60 anni esegue le direttive di uno sconosciuto, mente e inganna pubblico e conduttrici amiche (come Mara Venier invitata al matrimonio, nda). Sulla foto con l’uomo con il cappellino rosso e sul video in macchina con Mark, Pamela Prati spiega: “Per convincermi a fare questa foto, Marco mi disse che prima del suo arrivo era opportuno mettere a tacere tutti facendomi fotografare con un uomo che somigliasse a lui. Mi disse a giorni sarebbe arrivato e tutto si sarebbe sistemato”. Tutto costruito ad hoc, ma nemmeno questo è bastato per farle capire che qualcosa non tornava. Infine la showgirl lancia una frecciatina a Barbara d’Urso che, dopo lo scoop di Dagospia, ha parlato della vicenda per mesi a “Live Non è la d’Urso”: “Perché quando intervistano tutti i personaggi a cui è stato fatto quello che è stato fatto a me, con un sistema che si ripete da dieci anni, gli altri sono vittime e io no? Il motivo è che ho parlato in tv di matrimonio e figli? Ma, quando l’ho fatto, è perché ci credevo e volevo condividere la mia gioia". Solo belle parole per Silvia Toffanin a Verissimo: “Lei è sempre stata carina e gentile, mi ha messo a mio agio e ha cercato di comprendere il mio stato d’animo. È stata l’unica a capire realmente che stavo malissimo”. La Prati ha ripreso la vita mondana come se nulla fosse. Quale miglior modo per guarire da tale indicibile sofferenza amorosa?