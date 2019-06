Temptation non inizia. Perché slitta il reality della De Filippi

Non è estate senza il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. L’inizio del docu-reality, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, era previsto per il 17 giugno, ma è slittato a data da destinarsi. Filippo Bisciglia è stato confermato alla guida di Temptation Island, giunto alla sesta edizione, mentre la location resta la Sardegna e il suo mare. Qui le sei coppie in gioco scopriranno se il loro amore è fatto per durare o è giunto al capolinea. La prima coppia è formata da Katia e Vittorio che partecipano per "quantificare" il loro legame. Lui prova un sentimento più forte rispetto a lei che dichiara: “Io mi prendo tutte le libertà dall'inizio perché me le ha sempre fatte andare bene, io penso prima a me stessa e poi a lui”.

Jessica e Andrea sono reduci da un matrimonio disdetto all’ultimo momento, il ragazzo sa cosa vuole, ma non sa cosa desidera davvero la sua fidanzata che infatti dubita di essere ancora innamorata. Anche Nicola e Sabrina vorrebbero capire se vale la pena investire ancora nel loro rapporto. Sabrina dice: “Sono stata sempre con uomini più grandi di me e mai avrei pensato di stare con un uomo più giovane. Temptation Island mi servirà per comprendere se ho un futuro in questa relazione”.

Massimo e Ilaria invece stanno facendo i conti con l’immaturità del ragazzo. Per Ilaria, lui non è adatto a mettere su famiglia: “È un po' infantile”, ma anche Massimo ha dei dubbi: “Per assurdo non mi sento me stesso in casa mia, non riesco più a fare una partita a PlayStation in tutta serenità”.

La quinta coppia è formata da Nunzia e Arcangelo. La bella mora rivela: “Me ne ha fatte passare tante, a Temptation vorrei fugare i miei dubbi, il nostro legame non è stabile” e il fidanzato promette trash: “E’ la donna più importante della mia vita, ma non significa che deve essere l’unica. La vita è una”. Infine la sesta coppia: Cristina e David che arrivano direttamente da “UominieDonne” come un anno fa fecero Ida e Riccardo. Cristina non è sicura: “Ci sono tantissime discussioni anche per futili motivi”, mentre per David è un vero e proprio test: “Io sono innamorato e voglio creare la famiglia del Mulino Bianco, se dovessi capire che non è la donna della mia vita meglio lasciarsi subito che tra un anno magari dopo un figlio”.