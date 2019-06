Celin Dion lascia Las Vegas dopo 20 anni e torna in studio

Dopo 20 anni di successi Céline Dion ha deciso di dare l’addio a Las Vegas dove presentava il suo grande show all’interno di “The Colosseum” del Cesar Palace.

La cantante ha annunciato tramite i suoi canali social che a fine giugno 2019 andrà via da Las Vegas: «Ho tante emozioni contrastanti. Las Vegas è diventata la mia casa ed esibirsi al The Colosseum al Caesar Palace è stata una parte importante della mia vita negli ultimi 20 anni. È stata un’esperienza staordinaria e sono molto grata a tutti i fan che sono venuti a vederci nel corso degli anni. Ogni spettacolo che faremo per tutto l’autunno, fino all’ultimo, sarà molto speciale».

Il suo show in questi anni nel mega resort è stato visto da milioni di spettatori.

Ora Céline Dion è alle prese con un nuovo album o una nuova collaborazione. La cantante ha infatti postato una foto mentre si trova in uno studio di registrazione: «Tornata in studio… entusiasta di registrare alcuni brani fantastici!».