Mark Caltagirone, il fake social diventa un libro

Altro che il terribile trio dell'Apocalisse, Pamela Prati, Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, che con le loro fantasmagoriche balle hanno infuocato per due mesi siti Web e giornali, messo a ferro a fuoco salotti tv (poco svegli, c'è da dirlo, a credere a cotante cavolate che neanche un bambino ci cascherebbe) e impennato gli ascolti (cosa non si fa per un picco di share!), in una telenovela noir infinita che manco alla buonanima di Teo Losito sarebbe venuta in mente una trama così complicata peggio della tela di un ragno da cui poi è impossibile uscire. Il vero personaggio dell'anno è Mark Caltagirone. E su questo non si discute. Tra tanti che si sbattono in tv per un quarto d'ora di celebrità, la gente ha perso la testa per un fantasma. Un fake social. Un uomo che non esiste. Se non nella fantasia delle tre Crudelie DeMon.

Eppure citatissimo ovunque, nominato in decine di meme e gift. Ebbene sì, il misterioso Mark ha scatenato davvero la fantasia popolare, non c'è che dire. Ma non solo. Adesso il mitologico personaggio è diventato persino una icona gay. Ma non ditelo a Pamela Prati! "Ebbene sì, sono stato a letto da Mark Caltagirone". Inizia così la mail con cui lo scrittore Adam Kaczinsky invita a leggere il suo romanzo"CHEMSEX - l'amore ai tempi di Mark Caltagirone", pubblicato questa settimana per la prima edizione italiana. Sorge il dubbio che il nome di Mark sia stato aggiunto adesso per attualizzarlo e renderlo più appetibile sul mercato tricolore, visto che l'edizione originale inglese è del novembre 2018 ed era uscita col titolo "Euston, we have a problem".

Di che parla il libro? È la storia di un festino gay, della durata di tre giorni, a base di droghe sintetiche, al quale prendono parte uomini della Milano bene. Ma qualcosa va storto e l’organizzatore è costretto a fare una profonda introspezione nel proprio passato. Una storia realista e al contempo sconvolgente, che parte dal piacere sessuale, per poi toccare il lato più profondo della miseria umana, la dipendenza e la solitudine. Chiunque faccia parte della generazione Grindr si sentirà identificato con alcuni dei personaggi. È il primo romanzo in cui appare, nella veste di personaggio secondario, anche Mark Caltagirone. Che a sto punto ci viene il dubbio: non è che non ha sposato la Prati perchè è un (fake) gay? I capitoli del libro parlano chiaro: Milano da bere, Sere Nere, Caxxi Amari, Liquido Bollente, Muscolo Rotto d'amore, Strani amori, Rogna, Pop Porno e via su questo registro. Per chi fosse interessato, il libro è disponibilesu Amazon, sia in versione cartacea che quella Kindle, scaricabile da subito.Quando la fantasia supera la realtà!