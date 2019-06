L'estate di Rai1 tra conferme, new entry e polemiche

Per il daytime estivo Rai1 punta sulla tradizione di UnoMattina Estate e La Vita in diretta, senza rinunciare all’innovazione con due nuovi spazi, Tuttochiaro e io e te. «Rai1 non va in vacanza, abbiamo deciso di fare del nostro meglio per tenere il più acceso possibile il servizio pubblico», spiega la direttrice di rete Teresa De Santis.

Dal 17 giugno si comincia con UnoMattina Estate, la cui conduzione viene affidata a Roberto Poletti, al centro delle polemiche per il passato a Radio Padania e il legame con Matteo Salvini - «giudicatemi per i fatti», chiede lui - e con il volto del Tg1 Valentina Bisti. «Il programma va in onda su Raiuno da oltre trent’anni, quello che faremo è raccontare cosa succede, con grande sinergia tra Raiuno e il Tg1 che io rappresento - spiega la giornalista - Durerà mezz’ora in più avremo spazi più ampi per racconti dai luoghi del nostro paese». A seguire si inaugura il nuovo ’Tuttochiarò, «un programma per districarsi in mille problemi, la dimensione sarà abbastanza leggera», rivela De Santis. Alla conduzione arriva Monica Marangoni: «Vengo da esperienza molto importante che chiudo quest’oggi, l’Italia con voi su Rai Italia. Cercheremo in questa ora - spiega - di ospitare persone che ci diano piccole soluzioni su salute, benessere, economia domestica, riuso, riciclo, risparmio, consapevolezza ambientale».

Dopo in onda andrà il nuovo "Io e te", pensato per destare non solo curiosità attorno al racconto di vita vissuta ma anche per portare il telespettatore su un terreno di riflessione riguardante la sfera sentimentale. «È stato sviluppato insieme con Pierluigi Diaco che lo conduce, il programma nasce da un mio input - spiega la direttrice di Rai1 - ho chiamato Pierluigi che è molto brillante e come me viene dalla radio. So che noi radiofonici siamo abituati a fare le cose a braccio, con pochi soldi e un pò di musica. Tutto è partito dall’idea della sigla, "Come in una favola" di Vasco Rossi. È un programma che si misura con la parte emozionale femminile del pomeriggio di Raiuno». Si andrà a braccio, assicura Diaco, «una volta Boncompagni mi ha detto che la tv è come il jazz». Al suo fianco Sandra Milo e Valeria Graci per un programma diviso in tre blocchi: nel primo "Ad Armi Pari", un confronto tra Diaco e le sue due spalle sugli argomenti di cui si parla sotto l’ombrellone o in città nella calda estate italiana, dall’attualità al costume. Nella seconda parte "Come nelle favole" ci si soffermerà sui sentimenti e sulle storie d’amore. La terza parte sarà dedicata a un’intervista: tra gli ospiti annunciati Vespa, Albano, Razzi, Zanicchi. «È un programma di sentimenti - dice la Milo - se ne è parlato in tv ma era più tv del dolore, della rabbia, noi vogliamo parlare dei bei sentimenti, ce ne è bisogno».

Grande ritorno per La vita in diretta Estate, con la giornalista del Tg2 Lisa Marzoli e l’attore Beppe Convertini. Due ore di intrattenimento pomeridiano all’insegna dell’attualità, dello spettacolo e delle passioni dell’estate per raccontare l’Italia in tempo reale.