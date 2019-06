La d'Urso dice la verità su Prati-gate e Marco Carta

Fuochi d’artificio a “Live Non è la d’Urso”. Barbara d’Urso a "Pomeriggio Cinque" ha anticipato che saranno ospiti Pamela Perriciolo, una delle due manager dell'Aicos, e Marco Carta, il cantante rinviato a giudizio per il presunto furto di 6 magliette del valore di 1200 euro alla Rinascente di Milano (la refurtiva è stata trovata nella borsa della donna che era insieme a lui, nda). La d’Urso però ha fatto due rivelazioni choc (cit.): “Avete presente Simone Coppi? Il marito che non esiste di Eliana Michelazzo? Ecco, ha una foto con Al Bano, sì Al Bano. E Simone Coppi aveva anche un cugino prete. Volete sapere chi era? Mi è preso un colpo quando l’ho visto. Avete presente Don Davide Banzato, che è stato ospite anche da noi? Quello di Nuovi Orizzonti? Sarebbe il cugino di Simone Coppi”. Sul caso Marco Carta la d’Urso ha ribadito di averlo sentito personalmente al telefono: “Piangeva, non ha parlato con nessuno finora e lo farà per la prima volta in diretta a Live Non è la d’Urso”.