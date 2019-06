Al Gf De André gelosa di Taylor Mega. E litiga con Gennaro

Al Grande Fratello, il ciclone Taylor Mega ha travolto Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. Il modello napoletano è molto attratto dalla controversa 29enne genovese che finora ha fatto il bello e cattivo tempo, ma l’ingresso della statuaria Taylor l’ha messa quasi in soggezione. Prima ha segnato il territorio baciandolo sotto le coperte, poi lo ha provocato in sauna. Gennaro ha provato a baciarla sulla bocca, ma Francesca ha bloccato le avances: “Guarda che ci vedono, abbiamo le telecamere puntate, sei un diavolo tentatore, stai impazzendo completamente. Però che palle! Se non riprendono noi, non hanno niente da far vedere. Basta!”.

Ieri però la De Andrè ha fatto le bizze. Stesa sul letto insieme a Gennaro, si è rifiutata di parlargli e si è girata dall’altra parte: “Lasciami, vai, ti parlo e ti giri, hai la bava (riferito a Meghan, nda)” e il modello: “Ma con chi ti credi di avere a che fare? O’ vero fai? Ancora? Ma quante ca**o di volte te lo devo dire? Hai rotto! A un certo punto basta, non fare uscire castelli che non esistono… ti scivola? Anche no, non mi sta bene”.

La ribellione di Lillio potrebbe essere dovuta alle osservazioni di Taylor Mega che in giardino gli aveva detto: “Da quello che vedo non stai uscendo benissimo. Stai sempre appresso a lei, io la tua personalità non l’ho capita e credo che non l’abbiano capita nemmeno in Italia. Se la facevi vedere prima di attaccarti così era meglio”.

Intanto su Instagram, l'opinionista Cristiano Malgioglio è tornato a punzecchiare la De Andrè pubblicando un fotomontaggio dove la ragazza stringe un Oscar: "Aiutatemi a capire questa donna. Quanto ho amato invece Serena Rutelli. Un vero peccato che sia uscita dal @grandefratellotv ... Visto che siete in tanti a seguirmi mi dite per favore, della signorina con l'Oscar in mano che mi avete inviato sul mio Instagram qual è il vostro pensiero?". Tutti concordi: Francesca De Andrè è ritenuta una bulla, presuntuosa e cattiva bisognosa di cure.