Live fa il botto con il Prati-gate. E la d'Urso festeggia così

Altro record per Barbara d’Urso: dopo il GF trionfa anche con “Live”. Il “Prati gate” ha messo le ali agli ascolti di “Live Non è la d’Urso”: il talk di Canale 5, in onda dalle 21.43 all’1.20, ha vinto la serata con 3.184.000 spettatori pari al 19% di share (Buonanotte-Live 1.110.000 per il 22.7% di share) e picchi del 29% con quasi 4.500.000 spettatori.

Su Rai1 il film “Nemiche per la Pelle” ottiene 2.868.000 pari al 12% di share, mentre su Rai3 “Chi l’ha visto?” con la muta Pamela Prati ha interessato 2.133.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Italia 1 il film “Scontro tra Titani” è stato seguito da 1.254.000 spettatori per il 5.4%) di share e Su Tv8 la finale di Europa League Chelsea-Arsenal (vinta dagli uomini di Maurizio Sarri) ha registrato 2.588.000 spettatori con il 10.4% di share medio.