Lasse Matberg, la rivelazione di “Ballando con le Stelle”, ha rilasciato un’intervista a Eleonora Daniele, padrona di casa a Storie Italiane su Rai1. Il militare norvegese ha rivelato: “Sono stato bullizzato, quanto ho pianto”.

Il gigante biondo è finalista nel dancing show di Milly Carlucci e ospite di “ Storie Italiane” ha dichiarato: “Avevo 9-10 anni. I bambini di 12 o 13 anni cominciavano a prendermi di mira, mi dicevano cose brutte sui denti, mi chiamavano coniglio. Ero grosso e quindi non mi venivano a menare, mi maltrattavano con le parole. Però a volte le parole fanno più male dei pugni”.

Il sex symbol dei Fiordi ha rivelato che la sua infanzia è stata segnata dal bullismo: “Io cercavo di gestire questa cosa, non dicevo nulla ai miei genitori perché pensavo che il problema fosse mio. Poi credo di aver deciso che volevo continuare a fare le cose che mi rendevano felice, volevo fare del mio meglio per mio fratello e mia sorella. Quando mi sono tolto l’apparecchio a 15 anni, la vita ha cominciato a sorridermi. Nel giro di due mesi ho trovato una ragazza e ce l’ho avuta per 5 anni. È stata una grande svolta. Da infelice sono diventato strafelice. Prima quando andavo a dormire, a volte mi mettevo a piangere. Se voglio dire qualcosa ai ragazzini che mi hanno bullizzato? “Essere seduto qui, su questa sedia, a raccontare la mia storia in televisione, dice già molto".