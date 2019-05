Nozze fake, Eliana Michelazzo fa lo show. E la d'Urso sbotta

“Live Non è la d’Urso” nuova tappa del “Giro dell’Italia televisiva” per l’imbroglio delle nozze finte di Pamela Prati con protagoniste Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo e con la partecipazione del fantasma Mark Caltagirone. Barbara d'Urso fa una serie di domande, ma quello che Eliana sa appare ridicolo e quello che non sa/non ricorda/non capisce è un rifugio opportunistico e conveniente. La d’Urso è scettica: “mi sento presa per il c**o”.

Il collaudato sistema delle truffe d’amore online (catfish o love scam) per estorcere denaro alle vittime (vip o no) ha fatto un salto di qualità approdando in televisione. Una enorme bolla di bugie. Manipolazioni, inganni, raggiri, prove costruite, minacce, lacrime finte e nervi tesi. Il finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone è passato da mero gossip frutto di fantasia a fatto di cronaca reale. E come una valanga che si ingrossa man mano che scende lungo il crinale della montagna ha travolto chiunque si trovasse sul suo cammino. E chi è il vero burattinaio? Eliana, Pamela Prati o Pamela Petricciolo?

A “Live Non è la d’Urso”, Barbara d’Urso cerca di sbrogliare la matassa: “Non vi deluderò questa sera. Sentirete pezzi di un’intervista che dura due ore e che Eliana ci ha rilasciato il 18 maggio, erano le 4.54 in albergo e lei è crollata. Ha iniziato a fare un racconto molto forte che ha lasciato tutti di sasso” e via con il primo filmato.

Eliana e il marito Simone: sesso virtuale per 10 anni

Eliana Michelazzo, con la boccuccia tremolante e lo sguardo basso (senza l’ombra di una lacrima) sfila l’anello dal dito: “Mi sono innamorata di una persona che forse non c’è. L’ho incontrato una volta a Fontana di Trevi e un’altra volta in moto, mi ha guardato però se n’è andato. Prima ci sentivamo su Messenger, poi su Whatsapp. Mi sono sentita sposata anche se non l’ho fatto. Quando mi sono arrabbiata pensando che qualcosa non andasse, lui mi ha detto che mi diceva la verità. Ma non abbiamo una foto insieme e non è normale. Tutti me la chiedevano e io non le avevo. Se mi mancava il contatto fisico? Certo ma diceva che era un magistrato di scorta e che io non potevo stare con lui perché non ero sotto protezione. Il sesso era virtuale. Per 10 anni facevo finta di andare in una SPA, facevo vacanze finte e andavo da sola a casa. Neanche un bacio in 10 anni, ma non potevo dire che non l’avevo mai visto. Era sempre presente quando gli scrivevo, era dolcissimo, mi aspettavo che venisse e mi portasse via. Sui social mi scriveva la sua famiglia, sua madre che era diventata la mia, il nipotino… adesso non so chi erano. Non far conoscere il fidanzato alla mia famiglia non era normale. E’ pazzia. Chi me l’ha presentato? Pamela Perricciolo. Per me è una sorella, mi è stata sempre vicina, è stata Donna Pamela a presentarmelo. Adesso non so chi era quello che ho visto io. Non voglio pensare che dietro a questi profili falsi ci sia Donna Pamela. E’ pazzia, non ci posso credere”.

Al rientro in studio, la d’Urso tocca subito la corda giusta chiedendo a Sara Varone (per due mesi ha avuto un finto fidanzato di nome David Coppi, nda) se gli avesse inviato filmati hot: “Sì e lui ha mandato foto a me”. Dunque materiale utile per un eventuale ricatto. E guarda caso, secondo la Varone, Pamela Perricciolo avrebbe avanzato una richiesta di denaro. Eva Henger rivela che una settimana fa dietro le quinte Pamela Prati ha obbligato la Michelazzo a non parlare con chi l’avvicinava intimandole di chiudersi in bagno, mentre Manuela Villa dice: “Non so come aiutarla, lei è convinta che Mark esiste”.

Eliana e Mark Caltagirone

Eliana prosegue la sua intervista parlando di Mark: “Io una persona l’ho vista in un video, ma chi è? Se ho mentito sulla sua esistenza? Certo per non sembrare pazza. Nel video l’uomo è con Pamela Perricciolo, con la Prati non l’ho mai visto. E la voce della telefonata alla d’Urso non è la sua. Il vocale che mi hanno mandato è diverso dalla telefonata a Live. Non lo so se è un attore, a questo punto penso che non esista. Ho più di un dubbio. Se hai un compagno devi avere una foto insieme”. E questa è una delle tante prese in giro: lei per 10 anni è stata fedele e fidanzata a un uomo mai visto e ha trovato normale l’assenza di foto e ora pretende che Pamela Prati, in appena un anno, abbia l’album fotografico completo. Ovvia, diamole tempo!

Eliana Michelazzo continua a sfottere: “La certezza che Pamela Prati non abbia mai visto Mark Caltagirone non la tengo. No, lei non era innamorata del suo uomo come ero io, non posso sapere se dietro c’è la stessa persona. Se Pamela Prati è vittima o carnefice? Ti dico la verità: sì e no. All’inizio ci ha creduto, poi è entrata nell’incubo. Ha retto il gioco. Chi è il colpevole? Non lo so e non voglio saperlo”. Quando si torna in studio, Milena Miconi rivela di aver conosciuto un bambino, ma di non sapere chi fosse esattamente, mentre Georgette Polizzi smonta la bugia della bugia di Eliana: “Perché quando le ho mandato una foto dove era con un uomo mi ha detto che era il marito e non la guida turistica della sua gita a Capri come poi ho scoperto?”. A questo punto la d’Urso precisa: “Non è una storia pruriginosa di gossip, stiamo parlando di una cosa seria, c’è una truffa, ci sono delle denunce”.

Eliana e i bambini Rebecca e Sebastian

La Michelazzo ha la faccia tosta di parlare dei bambini in affido: “La femmina non l’ho mai vista, il bambino sì fisicamente e mi scriveva “zia ti voglio bene”. Una volta in un bar c’ero io, le due Pamela, Milena Miconi, si è mangiato il gelato, è stato mezz’ora e poi la Perricciolo se l’è portato via. Abbiamo fatto un video tutti insieme. Io sapevo che avevano in affido solo il bimbo e non anche la bimba. C’è qualcosa che non torna, dicono che il piccolo è italospagnolo e ha un accento romano. So che ha 11 anni e che fa delle cure importanti, io spero che sia vero”.

Eliana e la porcata dell’acido

Eliana Michelazzo racconta così il giorno in cui Pamela Perricciolo fu aggredita: “La chiamavo perché la stavo aspettando e non la vedevo arrivare. Quando mi ha risposto, mi ha detto che le avevano tirato l’acido. Sono corsa con la polizia. Non ho visto la scena e non ci sono testimoni, lei piangeva e urlava, il giacchetto era bagnato, più che acido però sembrava acqua e sapone. Si vedeva che la bottiglietta era stata tirata perché aveva preso il muro del parcheggio dov’era la macchina. Io sono arrivata con la polizia e lei era in macchina che piangeva disperata e spaventata. Come potevo non crederle?”. La d’Urso conferma che ci sono indagini in corso e che Eliana è stata ascoltata per ore in Questura.

Eliana e il faccia a faccia con Barbara d’Urso

Una sfilza di boiate così si sente di rado, nemmeno il politico più scafato, ma Eliana Michelazzo è un pozzo senza fine e senza alcuna vergogna accetta di farsi intervistare in diretta. Ha trovato il tempo per rimpolpare le labbra, non quello – ahilei - per snocciolare una storia credibile tanto che le sue risposte fanno acqua da tutte le parti.