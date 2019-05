Caso Pamela Prati, ora spunta l'invito di Verissimo

Pamela Prati e il giallo delle nozze. Tutto cancellato e tutto s’infittisce adesso che spunta l’invito di “Verissimo”, la trasmissione di Silvia Toffanin in onda ogni sabato pomeriggio su Canale5. La Prati sarebbe stata invitata per la puntata di sabato in studio a Cologno Monzese. Ce lo ha confermato Eliana Michelazzo, proprietaria dell’agenzia Aicos Management (di cui sarebbe direttrice la stessa Prati). Ma sabato l’ex showgirl del Bagaglino romperà il silenzio con un’intervista alla padrona di casa Toffanin? Primo mistero.

Andiamo per gradi. Pamela Prati – come ben sapete – è nel vortice della bufera dopo il rebus delle nozze con tale Mark Caltagirone sempre Eliana Michelazzo (proprietaria dell’agenzia di artisti Aicos Management insieme a Pamela Perriciolo) ci ha confermato alcuni problemi di salute della showgirl. Nulla di grave, per fortuna. Ed è lecita un’altra domanda: le nozze sono state rinviate per questo motivo? Secondo Mistero.

Pamela, primadonna per anni ed anni al Bagaglino di Pingitore, deve spiegare ai cronisti come mai le nozze con Mark Caltagirone, sbandierate in tv prima dalla Venier e poi sulle copertine dei settimanali, non si celebreranno più (erano state annunciate per l’8 maggio, ma nessuno dei personaggi famosi invitati ha ricevuto la partecipazione). Tutto rinviato. A data da destinarsi. Ed è ancora giallo. Terzo mistero

Adesso, però, c’è un altro nodo da sciogliere che è legato proprio a quell’esclusiva con “Verissimo”, annunciata da tempo per tranquillizzare tutti sulla veridicità delle nozze e soprattutto sull’esistenza di tale Mark Caltagirone. Che fino ad ora è una sorta di “fantasma”: nessuno dei cronisti lo ha mai visto in faccia o è riuscito a incrociarlo. «Sono molto contrariato per quello che sta succedendo perché stiamo soffrendo tutti e soprattutto Pamela – ha aggiunto in collegamento con la d’Urso tale Mark la scorsa settimana – Non è bello tutto ciò. Non mi va di apparire e in questo momento non posso apparire perché ho un contratto di esclusiva. Di tutto il resto se ne parlerà in futuro, in trasmissione da te, se per te va bene». Altro interrogativo: se le nozze sono state rimandate ci sarebbe qualche penale legata alla prenotazione della location per i festeggiamenti? Prima si è parlato di Umbria poi Toscana. Adesso tutto è stato cancellato. E l’abito da sposa con il quale la Prati ha posato per vari servizi fotografici? Se la showgirl dovesse accettare l’intervista a Verissimo potrebbe dare a tutti maggiori delucidazioni, visto che il caso è diventato clamoroso. Ci andrà? Quarto mistero del caso.