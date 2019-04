Wanda Nara, tango col botto a Tiki Taka

Striscia la Notizia consegna il quinto Tapiro d’oro a Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi, per il tango a “Tiki Taka” stroncato dai giornali argentini (“sembrava una marmellata”) e per la diffida a Ivana Icardi, attuale concorrente al Grande Fratello 16. Ma il tg satirico di Antonio Ricci ha pizzicato Uanda in un fuori onda un po’ particolare: doppia caduta durante le prove del tango. Due scivoloni dolorosi per la modella argentina che però non si è persa d’animo e la sera si è esibita regolarmente seppur con qualche incertezza.