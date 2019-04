Due concorrenti di "Ciao Darwin" in ospedale: uno rischia la paralisi

Due concorrenti in ospedale: è bufera su "Ciao Darwin", il programma di Paolo Bonolis in onda ogni venerdì su Canale 5. A finire sul banco degli imputati è la prova del Genodrome a elevato coefficiente di pericolosità soprattutto nell’ultimo passaggio, quello dei rulli giganti. Nel tentativo di raggiungere una piattaforma di legno, non c’è puntata in cui i concorrenti non finiscano nella piscina sottostante in maniera scomposta.

Il sito "TVBlog" ha rivelato che durante la registrazione di "Juventus contro Tutti", un partecipante si è fratturato tibia e perone e un altro è caduto di schiena sull’acqua riportando lo schiacciamento di due vertebre con una lesione midollare così seria da impedirgli di respirare. L’uomo, 54 anni, giovedì scorso è stato operato d’urgenza al Policlinico di Roma, è vigile e cosciente, ma ancora incapace di muoversi secondo quanto riferito ai media dal cugino, il primo a essere informato dell’accaduto. Così la produzione del programma avrebbe deciso di eliminare il segmento del Genodrome dalla puntata che andrà in onda venerdì 26 aprile e probabilmente non sarà riproposto nemmeno nei restanti appuntamenti.