Lemme choc al Grande Fratello. Adesso lo vogliono cacciare tutti

Al Grande Fratello scoppia la bomba Alberico Lemme. Il farmacista ha avuto una violenta lite con Valentina Vignali e i concorrenti sono entrati in silenzio chiedendo l’espulsione del farmacista che nel tardo pomeriggio spiega il senso della frase: "Se i miei figli muoiono non m'importa". Tutto è nato da un confronto tra i concorrenti e Lemme sui figli con il farmacista che ha fatto affermazioni scioccanti come riporta il sito Bitchyf.it: “Quando è nata mia figlia tutti mi dicevano "vedrai che emozione proverai", lei è nata, io ho assistito al parto e non ho provato nessuna emozione. Quando ha fatto sei mesi l’ho guardata e ho pensato "se morisse mi dispiacerebbe?" e ho risposto di "no". Mi sono posto la stessa domanda ad un anno e la risposta è rimasta la stessa. Idem il secondo figlio. Adesso te la dico in sintesi, ma li ho cresciuti dicendo loro che se fossero morti non mi sarebbe fregato niente”, Valentina Vignali ha replicato per le rime: “Io non so chi sia il pazzo che ti permetta di dire queste cose in televisione, ma ti rendi conto? Mi fa schifo sentire queste cose” e Lemme: “Stai zitta e ascolta”, ma la cestista: “Stai zitto tu” e si è allontanata piangendo.

E siamo soltanto al primo giorno di Lemme nella casa.#GF16pic.twitter.com/st9ENWzcw7 — ♡ (@partenopea_1926) 16 aprile 2019

Cosa sia successo dopo non si sa perché la regia ha censurato lo scontro mandando in onda immagini del giardino. Quando hanno ripreso il bagno si sono viste Mila, Valentina e Gianmarco che definivano l’accaduto peggio di una bestemmia. Enrico Cantarin ha commentato: “Mandano fuori la gente per una bestemmia, per me quella lo è, fatelo uscire” e Ambra: “non è un padre, è solo la caricatura di un essere umano”. Lemme ha fatto un’ulteriore provocazione: “Siete sicure di essere donne?”. All’inizio Erica, Jessica e Serena l’hanno presa sul ridere, ma poi si sono unite al resto dei coinquilini che si sono ammutinati. Hanno chiesto al GF di squalificarlo e sono rimasti in silenzio. Francesca De André ha fatto segno a Ivana Icardi di tacere perché i coinquilini hanno chiesto l’espulsione per il farmacista sedicente dietologo che ha continuato a portare scompiglio: “Le mie provocazioni fanno parte del gioco” e Ivana: “Che io sappia è una decisione unanime di stare in silenzio”. Ma lo sciopero è durato pochino. Nel giro di 20 minuti era tutto finito. Kikò Nalli ha chiarito: “Il messaggio è arrivato” e Francesca: “Io non gli rivolgo più la parola, ha fatto discorsi sulle donne, sulle persone malate, basta non ne posso più” e Michael Terlizzi: “Finalmente abbiamo fatto grande televisione, adesso è importante parlare poco e fare molto. La cosa che ha detto è orribile. Ha rovinato la giornata a tutti”.

Il pomeriggio è andato avanti con alcune rivelazioni. Valentina ha detto: “Stamane mi ha detto che sono cicciona, a me da una parte è entrato e dall’altro è uscito, ma se l’avesse detto ad Audrey che ha avuto problemi di linea sarebbe stato diverso. La frase sui genitori mi ha proprio dato fastidio”. Lemme è stato ascoltato in Confessionale ha raggiunto le ragazze in giardino e Ivana: “Come ti senti?” e il farmacista: “Giudicato”, ma Mila, Francesca, Valentina e Jessica lo hanno ignorato. Poi Mila gli ha rivolto la parola: “Stai bene vero?” e il farmacista con aria di sfida: “Io sto sempre meglio. Il mio pensiero le ha turbate, ma era il mio pensiero”. Francesca, Valentina e Jessica se ne sono andate e Lemme a Mila: “Io questa cosa dei figli l’ho già detta in tv e ho verificato che alcuni erano d’accordo e altri no, mi hanno aperto la mente. E’ come a chi piace una razza di cane o un’altra, in fondo il mio è un segnale d’amore per i miei figli. E’ un fatto che non cambia la loro quotidianità. Io attivo il risveglio delle coscienze. Il mio lavoro è a fin di bene” e chiarisce: "Anche loro mi dicono che se muoio non gli dispiace. E io sono contento perché so che non soffriranno, che non ci rimarranno male. Ormai è così, sono cresciuti in questo modo. Io penso male dei genitori che abbandonano i figli, non sono rispettosi della vita che hanno donato, ma non è il mio caso perché sono vicino ai miei ragazzi, sono molto educati e rigano dritto". Mila e Ivana concordano sul fatto che ognuno sia libero di esprimere la sua opinione.