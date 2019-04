Gf16 fino a notte fonda ma perde mezzo milione di spettatori

L’incendio che ha cancellato la cattedrale di Notre-Dame de Paris, uno dei simboli dell’Europa, ha modificato il palinsesto della Rai influendo sui dati Auditel. RaiUno ha giustamente cancellato "Il commissario Montalbano” per mandare in onda, dalle 21.30 alle 23.20, uno speciale del Tg1 che si è aggiudicato la serata con 4.358.000 telespettatori per uno share del 17,91%, mentre Canale 5 ha mandato in onda regolarmente il Grande Fratello 16 allungandolo fino all’1.28, un orario spropositato.

Il reality di Barbara d’Urso però non ce l'ha fatta a vincere la serata, anzi ha perso consensi rispetto al kick off: 2.873.000 telespettatori con uno share del 17,3% dalle 21.44 all’1.18 e 1.100.000 per il 22,36% di share nel segmento “Grande Fratello Night” dall’1.18 all’1.28. In una settimana, gli inquilini della Casa di Cinecittà hanno perso oltre mezzo milione di spettatori e 2 punti di share. Stabile invece “Made in Sud” che su Rai2 ottiene 1.905.000 telespettatori con il 9,4% di share.