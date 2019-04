Resa dei conti per Alex Belli, Delia attacca Mila: sei musulmana e...

Mila Suarez, concorrente del Grande Fratello, ha incontrato Delia Duran, attuale compagna del suo ex fidanzato Alex Belli ed è subito Brooke contro Taylor all’amatriciana. La Suarez ha piagnucolato tutta la settimana per l’ex che l’ha tradita e buttata fuori di casa nonostante le avesse chiesto di fare un bambino.

È subito guerra tra Mila e Delia, due faccini naturali come quello di Patty Pravo. Delia, bocce capricciose desiderose di far capolino dal vestito, attacca a testa bassa: “Ci sono delle prove in cui io ho portato a casa altre donne per escop***lo? Sei musulmana e mostri le tette. Senza Alex Belli non saresti qui. Vuoi che dica chi è veramente la signora Suarez?! Ti sei rifatta tette e naso”, Mila replica: “Ma tu chi sei? Una donna sposata che si infila nel letto di un altro uomo. Tante persone mi dicono che gli porti donne per il su divertimento. Vergognati, senza dignità”.

Delia Duran in preda a una crisi di umiltà, ruota su se stessa: “Guardami, ho tutto, tette, c**o, sono corteggiatissima”. In assenza di un Rocky Balboa pronto ad afferrare e strozzare le due gallinelle, ci accontentiamo di Iva Zanicchi: “Mi viene da cantare due civette sul comò”. Ended.