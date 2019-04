Frecciatine al veleno. Come si prendono in giro le donne del Gf

Frecciatine femminili al Grande Fratello 16. Nel camping, Daniele Dal Moro, Erica Piemonte e Audrey Chabloz stavano ripassando i nomi dei coinquilini presenti in Casa ed Erica ha detto: "La mia pazza preferita è Jessica, basta che ti ricordi Jessica Rabbit" e Audrey con una punta di malignità: "Sì, sì proprio uguale...credici... è come dire che io mi chiamo Audrey e sono come la Hepburn". Erica ha difeso l'amica: "Ma daiii...poverina e comunque ha i capelli rossi" e la Chabloz di nuovo: "Come no... È come se io dicessi che assomiglio a Meghan Fox perché ho i capelli neri, ma dai...".