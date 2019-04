Le sorelle De André al GF16, la d'Urso sfida la diffida di Papà Cristiano?

Questa sera su Canale5, Barbara d’Urso condurrà la seconda puntata del Grande Fratello e dovrà superare un grande scoglio: Fabrizia e Francesca De André ce la faranno a entrare come un unico concorrente all’interno della Casa di Cinecittà? Il padre Cristiano le ha diffidate, come ha anticipato Tv Sorrisi e Canzoni, a prendere parte al reality nel timore che lavino i panni sporchi in pubblico e senza contraddittorio.

È stata la stessa d’Urso ad annunciare a Pomeriggio Cinque: "Vi avevo detto che le figlie di Cristiano De André sarebbero entrate in Casa, ma il padre ha mandato una diffida legale a loro e a noi. Una diffida molto corposa, pesante. Stasera Fabrizia e Francesca saranno sulla passerella fuori dalla porta rossa e vedremo se entreranno oppure no. Io credo di sì, ma vediamo”.

Da tempo le sorelle De André, nipotine dell’indimenticabile Fabrizio, raccontano in televisione il rapporto difficile e complicato con il padre al quale non hanno lesinato critiche e giudizi assai negativi. Nel 2017 Cristiano De André arrivò a smentire e poi querelare la figlia Francesca che lo aveva accusato di aver picchiato la figlia Alice e la compagna Ottavia.