Sandra Milo sotto choc. Dà buca al suo party di compleanno

Festeggiata da tutti, ma assente giustificata alla mega festa per il suo compleanno. Sandra Milo, una delle dive della Dolce vita, decide di non presentarsi al party organizzato con un mese di ritardo rispetto alla sua reale data di nascita a causa degli impegni per il debutto teatrale a Milano. La Milo manda una lettera a tutti gli invitati, pronti ad accoglierla in uno dei più famosi locali di Roma. Ad ottantasei anni e con un’energia invidiabile, scrive queste frasi: “Cari amici tutti non sono con voi perché le mie condizioni di spirito non me lo permettono. Non voglio rattristarvi, anzi vorrei tanto che fosse una festa magnifica e che tutti possiate divertirvi moltissimo. Vi voglio bene la vostra Sandra Milo”. Una breve lettera che invia al suo più caro amico Alfonso Stani, chiedendo di leggerla al microfono a tutti gli invitati.

Mai un colpo basso nella sua carriera (iniziata quando aveva poco più di dieci anni) fino quelle dichiarazioni shock a “Verissimo”. Da quel momento i fan s chiedono se sia cambiato qualcosa. Sandra Milo, esattamente una settimana fa, aveva svelato il suo disagio in un momento di forte difficoltà per i debiti con il Fisco. “Penso seriamente al suicidio. Non ho più nulla”: queste sue frasi negli studi di Silvia Toffanin avevano fatto calare il gelo. Adesso sembra che Sandra, “Musa” ispiratrice del grande Fellini, voglia solo un po’ di tranquillità. Chi la conosce bene giura che tornerà più forte di prima.