"È gay o non è gay"? Scoppia il caso e Terlizzi jr va su tutte le furie

Nella Casa del Grande Fratello 16, è già rottura tra due concorrenti: Cristian Imparato e Michael Terlizzi. Il figlio di Franco Terlizzi ha tuonato: “Non sono assolutamente gay. È una ca**ata. Cristian ha fatto un casino. Speriamo che facciano vedere anche le mie parole”.

Ricostruiamo la vicenda. L’ex bambino prodigio di “Io canto” ha dichiarato subito la sua omosessualità e da 4 giorni sta dicendo a tutti i coinquilini che Michael è gay e non ha il coraggio di ammetterlo: “È molto mascherato, ha un problema ma fa finta di non averlo, spero che trovi qualcuno che lo aiuti. Fisicamente rispecchia il tipo che mi fa perdere i sensi, ma l’ho capito appena l’ho visto che dentro era fragile, che aveva qualcosa di represso”. Imparato ne ha parlato più volte con il diretto interessato che prima si è confidato dicendo che in 32 anni non si è mai innamorato, poi ha cominciato a innervosirsi per le insinuazioni di Cristian fin troppo desideroso di aiutarlo a fare un presunto outing e addirittura spingendolo a un ritiro dal reality show. Quando il figlio di Franco Terlizzi (che all’Isola disse a Craig Warwick: “Gay, che schifo”) ha realizzato che il caso stava montando e rischia di essere l’argomento principale della seconda puntata del Grande Fratello, è corso da Kikò Nalli: “I ragazzi effeminati mi stanno simpatici, ma io non posso cadere nella sua trappola. Se la cosa esce fuori, dallo studio direbbero ‘perché sarebbe un problema?’, beh sì, io non ho problemi sulla mia identità sessuale. Ma come fa a dire una stupidata simile? Sono qua per farmi conoscere e avere un’opportunità, non per altri motivi”.

Più tardi, come riporta il sito Bitchyf.it, in sauna, Terlizzi jr. è ritornato sull’argomento con Kikò, Enrico e Gianmarco e ancora,: “Kiko ti rendi conto che lui ha detto tipo che sono represso, ti rendi conto? Cosa fa pensare? Io se non vado con nessuna ragazza è perché qui dentro nessuna è il mio tipo. Il fatto che nemmeno una delle ragazze mi piace può far venire dubbi sul mio orientamento sessuale? Poi fino a che tocchi solo me ok, ma qui tocca anche la mia famiglia. Queste battutine che fa potrebbero far male a mio padre e mia madre. Se io fossi stato gay non ci sarebbero stati problemi, ma non è questo il caso, assolutamente. Io non sono assolutamente gay, zero. Adesso tutti parleranno di questa cosa capisci? Io non voglio che si giochi con il mio orientamento, perché non va bene, non è giusto. (…). Poi Cristian ha detto che non è l’unico qui dentro ad aver avuto il dubbio sulla mia presunta omosessualità. Capisci? Secondo te è una bugia o è la verità? L’idea che mia madre e mia sorella possono trovarsi in mezzo a una cosa del genere mi fa star male. Allora faccio un appello, mamma e Camilla ridete di questa cosa, vi prego, è una ca**ata! Adesso però devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa per sistemare questo casino che ha fatto lui. Poi bisogna vedere se fanno vedere anche le cose che dico io, fate vedere tutto. E’ una stupidata. E’ solo un ragazzetto che ci sta provando e sta cercando di creare confusione dove non c’è! Punto. Sbaglio? Onestamente… Lui sta facendo questa cosa perché si sente rifiutato da me, mi ha fatto capire che gli piaccio. Ma questo dubbio lo trasmette agli italiani e non mi sta bene”. In verità, Erica e Ivana hanno avuto la stessa impressione di Cristian.