Belen e De Martino a Sanremo 2020?

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Proprio cosi. Da settimane la super coppia De Martino - Belen sta facendo sognare tutti. Il loro riavvicinamento, dopo alcuni anni di separazione dalle nozze, ormai sembra essere alla luce del sole. L’ultima foto insieme, che sta facendo il giro del web, è stata scattata al compleanno del piccolo Santiago (figlio della coppia). Uniti più che mai, avvinghiati. Esattamente come li avevamo visti in aeroporto in uno scatto di un paparazzo. Adesso i fan della coppia sono al settimo cielo. Belen dopo la storia con Iannone, il pilota di Moto Gp conosciuto grazie a suo fratello Jeremias, ha incontrato di nuovo l’ex ballerino di Amici. Tra loro il rapporto è sempre stato buono, ma negli ultimi mesi pare che sia tornata quella complicità sepolta da tempo. Qualcuno parla di amore mai finito e forse non sbaglia.

La coppia non ancora ufficializza nulla, ma nell’aria si respira un’aria tutta nuova. Tra l’altro gira voce di un riavvicinamento lavorativo: Belen e Stefano potremmo vederli insieme al prossimo Sanremo con Amadeus e Conti. Usiamo il condizionale, si tratta di un’indiscrezione. Che piace a molti telespettatori. Di mezzo, però, c’è l’estate che Belen solitamente trascorre a Ibiza. Ci sarà anche De Martino? Non ha mai rinunciato all’isola delle Baleari nemmeno quando i rapporti con la sua ex non erano idilliaci. Ora che tutti sta andando per il verso giusto prepariamoci ad un’estate pepata e piena di gossip. Dove Stefano e Belen saranno i protagonisti.