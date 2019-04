Ilaria D'Amico supergaffe. Che confusione con le Coree

Una Corea vale l’altra per Ilaria D'Amico. La conduttrice di SkySport ha nella geografia il suo tallone d’Achille: ieri ha confuso la Corea del Sud con la Corea del Nord per una gaffe memorabile. Al termine della partita Tottenham-Manchester, la compagna di Buffon in merito all'esenzione dalla leva militare di Son per meriti sportivi ha detto: “Con tutto il rispetto per Son, che lo ricordiamo non viene da un regime democratico…”. Imbarazzo sui volti di Paolo Condò e Billy Costacurta che l’hanno immediatamente corretta per aver confuso la Repubblica semipresidenziale della Corea del Sud, Paese in cui è nato Son, con la dittatura militare della Corea del Nord. Ma super Ilaria, pur di non ammettere la svista, ha perseverato nell’errore: “Beh sì... i regimi…anche lì nonostante siamo dalla parte meno cruenta...”. Molto, ma mooolto meno cruenta trattandosi della quarta economia più grande d’Asia, la quindicesima a livello mondiale e settima secondo l'Indice di educazione di sviluppo umano. Niente, non ne ha proprio voluto sapere di dare alla Corea del Sud quello che è della Corea del Sud.