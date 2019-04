Milly contro Maria, chi ha vinto la sfida del sabato sera

Ballando con le Stelle vince la sfida del sabato sera contro Amici. Il secondo appuntamento del dancing show di Milly Carlucci ha raccolto su Rai1 con il blocco “Tutti in pista” (dalle 20.44 alle 21.56) 4.574.000 spettatori pari al 20.5% di share e 3.966.000 spettatori per il 22.8% dalle 21.59 alle 00.43. Su Canale 5 il talent show di Maria De Filippi ha interessato 3.665.000 spettatori pari al 19.9% di share, in calo rispetto a una settimana fa.

Guardando la sovrapposizione, cioè dalle 21:15 alle 24:43, la curva dei dati Auditel di Ballando con le stelle è sempre stata sopra con il 22,39% di share a fronte del 19,89% di Amici.

Il dato non è affatto una sorpresa perché la seconda puntata del talent musicale invece di costruire su quanto di buono visto una settimana prima, è risultata “telefonata” e prevedibile. Si è seduta sugli allori (è necessario il momento “C’è Posta per Te” o è preferibile vedere un’esibizione in più? è ammissibile che Loredana Bertè critichi un ballerino dicendo: “Dove devi migliorare? Boh”, è utile che Cannito e Vessicchio, dimenticati nei saluti iniziali da Maria De Filippi, stiano silenziosi in piccionaia con un ruolo dimezzato?), mentre l’eliminazione della cantante Ludovica contro Tish è stata bollata come una delle più ingiuste della storia del talent show dall’attento popolo di Twitter e Facebook.

Di contro Ballando con le Stelle è cresciuto rispetto all’esordio grazie all’interesse per i miglioramenti di alcuni aspiranti ballerini, alle gaffe linguistiche di Antonio Razzi e all’arguzia di Manuela Arcuri e Nunzia De Girolamo nel rimbalzare le frecciatine della giuria.