"Fatevi avanti". Charlize Theron cerca fidanzato

Non c’è più religione se una delle donne più belle del mondo resta zitella! L’attrice premio Oscar Charlize Theron ha dichiarato a “Entertainment Tonight”: “Sono stata single per 10 anni, credo che sia abbastanza. Qualcuno si dovrebbe fare avanti e provarci. Sono scandalosamente disponibile”. Sì avete letto bene: la modella e attrice sudafricana, 44 anni, non trova un fidanzato. Esce da una vasca tutta d’oro sussurrando “J’adore” e nessuno che sia disposto ad adorarla in privato? E’ il colmo. La Theron era seria tanto che Seth Rogen, suo co-protagonista nella commedia “Long Shot” ha urlato: "Ragazzi, lei è pronta!". In realtà Charlize Theron ha un po’ esagerato: non è scoppiata da 10 anni. Fino al 2010 è stata fidanzata con il collega Stuart Townsend e successivamente si è legata all’attore Sean Penn. La loro relazione è finita nel 2015.