Ecco il Grande Fratello 16: c'è anche la figlia di Rutelli

Mediaset ringrazia super Barbara. Ore ed ore di diretta ogni settimana. E’ instancabile la d’Urso, che sta per iniziare una nuova avventura televisiva: il Grande Fratello. Quattro programmi su Canale5 con picchi sempre alti di share ed una squadra di autori inossidabili (tra questi brilla Ivan Roncalli, giovane e preparatissimo braccio destro di Barbara). La regina di Cologno non teme la sovraesposizione mediatica. Barbara fa tutto con il cuore. E lo sanno bene i big del Biscione, schierati in prima fila per salutare l’inizio del nuovo reality.

“Sono pazza di felicità. L’anno scorso era una scommessa, ora siamo arrivati al Gf 16. L’anno scorso ascolti medi del 24%”, racconta la d’Urso. Tra gli opinionisti ha arruolato Malgioglio e la Zanicchi. “L’ho conquistata. Sono andata a vederla a teatro e ci siamo abbracciate dietro le quinte”. Le Zanicchi replica: “Sono io che ho corteggiato te. Non è vero”. Insomma, in conferenza stampa gag e battute non mancano. “Sono stata stalkizzata da Malgioglio”, scherza la d’Urso. Ed è spettacolo sulla chiusura dei microfono a Malgioglio durante le dirette. Malgioglio sbaglia un verbo. Interviene la d’Urso. Lui replica: “Amore, io penso in spagnolo”. Clima di festa, gioviale, negli studi di Cinecittà dove la casa è pronta ad accogliere gli inquilini. La prima puntata lunedi su Canale5. Storie, emozioni, picchi di share. Uno degli storici autori, Andrea Palazzo dice: “Abbiamo cercato le storie più forti, senza preoccuparsi delle etichette. Perché questo programma non ne ha”.

Sedici i concorrenti, non tutti svelati completamente. Il Gf rivela sempre sorprese. Tra i gieffinj c’è anche Serena Rutelli, la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Da anni vive con il sogno del Gf. Ora si realizza. “I miei si sono rassegnati”, dice nel video di presentazione Serena (estetista di professione). Poi Cristian Imparato, nato sotto i riflettori di Io Canto. Anche lui nella casa: “Sarò meno angelico di quello che ricordate. E voglio ribadire: Non sono rifatto”. Ma vedremo anche Kikò Nalli, ex marito dell’opinionista di “UominieDonne” Tina Cipollari; Mila Suarez (ex fidanzata dell’attore Alex Belli) e Ivana Icardi, sorella dell’attaccante Mauro Icardi dell’Inter. Sotto i riflettori di Barbara d’Urso potrebbero finire le scintille tra Ivana e Wanda. Cosa ci riserverà la d’Urso? Basta aspettare lunedì sera per seguire la prima di dieci puntate. Tra le novità l’arrivo del camping e il bed and breakfast. Va in pensione il Lido Carmelita della passata edizione.