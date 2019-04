Liorni risarcito dello "scippo". Per lui arriva "Reazione a catena"

Marco Liorni un anno dopo. Il 54enne conduttore romano condurrà la prossima edizione di “Reazione a Catena”, il divertente quiz televisivo di Rai1 in onda nel preserale estivo. E’ il sito “Tvblog” ad anticipare l’approdo del conduttore di “Italia sì” al game show che la scorsa stagione, a sorpresa, venne affidato all’outsider Gabriele Corsi, componente del Trio Medusa. La direttrice di Rai1 Teresa De Santis ha deciso di puntare su un volto Rai molto amato dal pubblico e in qualche modo lo ha risarcito per lo “scippo” di un anno fa quando Liorni, escluso senza valido motivo già da “La Vita in Diretta”, era sul punto di dare il benvenuto ai telespettatori di “Reazione a Catena”. Liorni partirà il prossimo 3 giugno e si collocherà nella fascia che adesso è de “L’Eredità” di Flavio Insinna. Il suo competitor sarà Gerry Scotti con un nuovo ciclo del collaudato quiz “Caduta Libera”.