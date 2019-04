La De Filippi espelle Gian Battista. Al Trono Over scoppia l'inferno

Al Trono Over di “UominieDonne” scoppia l’inferno e Maria De Filippi butta fuori Gian Battista Ronza: “Lascia lo studio”. Scritta un’altra pagina di storia mariana.

Gian Battista ha invitato fuori Anna ma la serata è andata di male in peggio. La De Filippi fa sedere la dama a centro studio: “So che eri molto ben predisposta a conoscere Gian Battista, ma ci sono stati dei problemi” e Anna: “Sì, da subito. Mi passa a prendere con la macchina e già lì mi trovo in un’auto molto sporca che puzzava pure di fumo. Io mi ero preparata, ero pulita e profumata. La macchina era indecente, poteva lavarla per rispetto. E poi ha fatto domande troppo invadenti per un inizio di conoscenza”. Gianni Sperti, che non tollera la prepotenza e la maleducazione di Gian Battista, domanda: “Che tipo di domande?” e la De Filippi: “Le ha chiesto a che piano abitava, se la casa era in affitto o di proprietà”. Anna aggiunge: “Poi una serie di cose sul lavoro, cercava di quantificare quanto avessi perso in un’attività e quanto prendessi”, “Soldi?” dice l’inzighino Gianni Sperti e Maria: “Sì. Lo faccio entrare”. Gian Battista si sente tanto il fu gabbiano Giorgio, ma al massimo è un tordo, entra facendo il baciamano alla De Filippi e fa il finto tonto: “Anna ho sentito, mah…non so che dire…si parlava in generale, io rispetto la tua riservatezza, non è vero che volevo sapere le tue cose”, ma la signora non è d’accordo: “Quelle domande non erano adeguate all’inizio di una conoscenza”.

Dal parterre, Valentina si rivolge alla De Filippi: “Non ce la faccio a guardarlo!”, Gian Battista vorrebbe fare il signore, ma comincia ad agitarsi e Gianni Sperti si infila: “Fa tutte queste scene e poi fuori aggredisce le persone”, la De Filippi: “Perché, cosa è successo fuori?” e l’opinionista sferra l’attacco: “Ha aggredito e spintonato una tua collaboratrice”. UominieDonne nuoce gravemente a Gian Battista che si trasforma in Hulk: il viso si gonfia fino a mostrare i capillari rosso rubino, è tutto un fremito e i suoi acuti raggiungono lo studio di “Ballando con le Stelle”: “Gianni, sei un bugiardo e un falso. Mariaaaa chiama questa collaboratrice. Sei abituato a mentire. Io non ho toccato nessuno. Maria chiama!”. E la De Filippi in versione Gandhi addormentato: “La sto chiamando, si tratta di Ida. Ti è andata male Gian Battista perché è una che non ha peli sulla lingua. Se è vero tu devi lasciare lo studio, se non è vero Gianni deve chiedere scusa” e Sperti rincara la dose: “Se non è vero mi licenzio”. Arriva Ida, l’uomo prova a interromperla , ma la donna risponde: “Ho invitato più volte Gian Battista a rientrare nel box dove tutti attendono il loro turno” e quello: “Io non ti ho sfiorata, stavo uscendo a fumare”, ma Ida, eroe del pubblico mariano: “Forse non si è reso conto ma lo ha fatto mentre buttava giù la prima porta. Lui non voleva entrare nel box, l’ho invitato a rientrare come da regole del programma, alla terza o quarta volta che lo richiamavo, mi ha detto ‘Chi sei tu? La produzione non mi ha informato di nulla’, ho cercato di calmarlo, ho spiegato che ero della produzione, lei con una sigaretta in mano ha buttato giù la porta e per uscire dagli studi mi ha dato una botta qua, così”, Il ronzino Ronza crede di aver margine per replicare: “No, no, Maria prendi pure le telecamere”. Maria De Filippi lo ignora e passa da Gandhi a Mosè che apre le acque ripetendo le stesse tombali parole rivolte 4 anni fa a Gianluca Mastelli: “Gian Battista devi lasciare lo studio”. Standing ovation degli studi Elios comprese mummia e baby mummia: tutti in piedi per applaudire la cacciata di Ronza che si dirige furioso verso Ida: “Non sei corretta, io non ti ho toccato. Vergognati, è solo una tua impressione”. Gian Battista se ne va tra i festeggiamenti degli spettatori in studio e a casa, mentre Ida lo azzera: “Sono corretta e non ho motivo di non dire una cosa che non è. E ho omesso tutte le parolacce che le sono uscite dalla bocca, quelle gliele risparmio”. Maria De Filippi riprende le redini del dating show: “Michele c’è una donna per te, le diamo il tempo di uscire dal box senza che sfondi la porta”. Entra Susan, una bomba sexy, e Michele: “Non la faccio nemmeno parlare, resta”.