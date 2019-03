Mengacci e la Moroni riaccendono i fornelli di Rete4

Si torna ai fornelli. Davide Mengacci e Anna Moroni riaprono la cucina di Rete4 con il loro super programma intitolato Ricette all’italiana. Secondo voci di corridoio, in studio, ci sarà anche per questa edizione l’esperto di diete e benessere Gianluca Mech, che abbiamo visto in giro per il mondo con personaggi del calibro della Ferguson e Ivana Trump.

Il programma “Ricette all’italiana”, seguitissimo dal pubblico del mattino, è prodotto da Elio Bonsignore (tra i massimi esperti nel settore televisivo) che nella scorsa edizione ha arruolato la grande Anna Moroni, diventata famosa con “La prova del cuoco” ai tempi della Clerici.

La data di partenza della nuova edizione del programma è ancora top secret, ma da indiscrezioni sappiamo che si inizierà a registrare tra pochi giorni. La grande squadra è già al lavoro. I due conduttori pare che avranno a disposizione negli studi romani una grande cucina dove deliziare il pubblico da casa con collegamenti in giro per l’Italia e ricette per tutti i gusti. Insomma, tutto prendendo per “la gola” il pubblico che nella passata edizione ha fatto guadagnare una bella fetta di ascolti al programma di Rete.