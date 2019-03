C'è la semifinale. Tra eliminati e televoto ne resteranno solo 5

Conto alla rovescia per l’Isola dei Famosi giunta alla semifinale. Questa sera su Canale 5 Alessia Marcuzzi comincerà a fare piazza pulita dei tanti naufraghi rimasti in Honduras. Sono 9 i vip ancora spiaggiati a Cayo Paloma compresi Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni “sospesi” da quasi un mese. Il rientro di uno di loro era previsto qualche settimana fa, ma con il caos scatenato da Fabrizio Corona su Riccardo Fogli la produzione ha cambiato le carte in tavola.

La 14esima edizione dell’Isola è stata peggiore della precedente, quella del canna-gate. Il reality show è stato rifiutato fin da subito dai telespettatori e gli ascolti si sono attestati su una media molto bassa: il 16% di share per circa 2.700.000 telespettatori. I motivi del flop sono numerosi, dai palesi favoritismi alle incongruenze (ad esempio il meccanismo delle polene morto con l’infortunio del Divino Otelma, il cocco d’oro comparso e scomparso a piacimento o l’Isola che non c’è chiusa e riaperta ad capocchiam). Ha avuto un ruolo anche la mancanza di autorevolezza di Alessia Marcuzzi caduta nello stesso errore di un anno fa.

Il popolo dei social la ritiene inadatta a condurre un reality, opinione condivisa da Enrica Bonaccorti. Le sue scuse-non scuse per il vergognoso video messaggio di Corona, con conseguente taglio di teste di alcuni autori, hanno dato il colpo di grazia al programma che Mediaset non manderà in onda l’anno prossimo. Dunque è tempo di biglietti per l’Italia e stasera saranno molti a lasciare l’Isola.

La Marcuzzi chiuderà il televoto tra Luca Vismara e Marina La Rosa e l’eliminato raggiungerà Bettarini e Capparoni sull’Isola che non c’è (ovviamente sarà chiusa). Marina non sarà la sola a unirsi ai “sospesi”, li raggiungeranno anche i tre naufraghi che usciranno sconfitti da tre giochi diversi (se le prove sono di forza, Soleil Sorgè è la favorita per la finale). A questo punto, i 6 isolani dell’Isola che non c’è si sfideranno a un televoto positivo: “Vota il tuo preferito”.

A fine puntata rimarranno 5 naufraghi e 2 di loro si confronteranno in un ultimo televoto che sarà chiuso il 1° aprile durante la finale. I duelli per decretare il vincitore e il podio si dovrebbero svolgere negli ex spazi espositivi della Fiera di Milano.